Empresa vai devolver dinheiro para show de Michael Jackson

A empresa que promovia a turnê This Is It de Michael Jackson em Londres disse nesta sexta-feira, 26, que informará na semana que vem como será feita a devolução do dinheiro daqueles que compraram ingressos.

Veja também:

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.