Empresa dona de circo processa Kid Rock por usar slogan de 'Melhor Show na Terra'

NOVA YORK - A companhia dona do Ringling Bros and Barnum & Bailey Circus, que por anos se apelidou de “The Greatest Show On Earth” (‘Melhor Show na Terra’), entrou com uma ação judicial contra o cantor Kid Rock por usar o slogan de maneira ilegal.

A Feld Entertainment, companhia produtora dona do show de circo de longa data e propriedade intelectual associada, afirmou em ação judicial registrada na sexta-feira, 22, que o cantor Robert Ritchie, conhecido profissionalmente como Kid Rock, e o Live National Entertainment estavam infringindo a marca registrada “celebrada e valiosa” do circo ao usar o slogan na próxima turnê de shows do cantor nos EUA sem permissão.

A empresa, na ação registrada na sexta-feira no tribunal distrital de Tampa, nos EUA, cobrou a diluição e infração da marca registrada, concorrência desleal, prejuízo à reputação comercial e enriquecimento sem causa.

“Nós autorizamos licenças para o Ringling Bros. e o The Greatest Show On Earth, mas Kid Rock não é nenhum deles”, disse a conselheira-geral da Feld, Lisa Joiner, em comunicado na sexta-feira.

Entre os licenciados da Feld estão uma rede de restaurantes Chick-fil-A, a empresa de telecomunicações MetroPCS e a organização não governamental Easterseals, de acordo com a ação.

Representantes do Kid Rock e do Live National não responderam imediatamente aos pedidos por comentários no sábado, 23.

A companhia afirmou ter contatado Kid Rock e o Live National repetidas vezes para pedir que eles parassem de usar o slogan, mas foi ignorada.

A ação pediu à Corte que pare o uso não autorizado do slogan em conexão com a turnê de Kid Rock e seus produtos, e que dê à Feld os lucros derivados do uso do slogan e triplique danos não especificados.

Em maio, a Feld Entertainment encerrou seu lendário show Ringling Bros and Barnum & Bailey Circus em Nova York após quase 150 anos mostrando animais, palhaços e acrobatas a milhões de espectadores.

O final ocorreu um ano após a companhia se curvar à pressão de ativistas de direitos dos animais e concordar em deixar de usar elefantes como atração de suas performances, o que dizia afetar suas vendas de ingressos em meio aos altos custos operacionais.

A Feld ganhou mais de 50 milhões de dólares anualmente nos últimos cinco anos por bens e serviços vendidos sob a marca registrada, de acordo com o processo legal.

Kid Rock, que também incluiu o slogan do show em sua conta do Twitter, começará sua turnê de 2018 em todo o país em 31 de dezembro em Kansas City, Missouri, de acordo com seu site.