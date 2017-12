Eminem revela participações do novo álbum

O esperado álbum do cantor Eminem finalmente tem data de lançamento, 15 de dezembro, e conta com a participação de várias estrelas.

O rapper mais vendido de todos os tempos usou as redes sociais nesta terça-feira para revelar detalhes de "Revival", seu nono álbum de estúdio e o primeiro em quatro anos.

Eminem lançou no mês passado o primeiro single do álbum, "Walk on Water", uma mudança brusca em som, com a voz de Beyoncé em um estilo gospel acompanhado somente por um piano.

De acordo com a lista das músicas, o álbum conta com outras grandes estrelas do pop: Skylar Grey, Kehlani, Alicia Keys, Pink y Ed Sheeran, assim como os roqueiros X Ambassadors.

Grey, que participa de uma música intitulada "Tragic Endings", já trabalhou com Eminem. Ele escreveu um dos maiores do rapper, "Love the Way You Lie" (2010), cantado em dueto com Rihanna. Posteriormente apareceu com Eminem em "I Need a Doctor", de Dr. Dre.

O novo álbum de Eminem inclui outro rapper, Phresher, que tem estado em evidência na cena nova-iorquina.

Em "Walk on Water", Eminem fala de seus medos de não estar à altura de suas próprias expectativas ou de seus fãs com o novo material.