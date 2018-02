Eminem recebe cinco indicações ao American Music Awards

A premiação do 38º American Music Awards será uma disputa de rap versus música country. O rapper Eminem empatou no número de indicações com a banda Lady Antebellum, ambos com cinco. O anúncio oficial foi feito pela cantora Demi Lovato e o cantor britânico Taio Cruz nesta terça-feira, 12, em Los Angeles.

O astro teen Justin Bieber tem quatro indicações. Katy Perry, Usher, Ke$ha e B.o.B receberam três indicações. Taylor Swift foi indicada na categoria melhor cantora de música country.

Bieber e Eminem vão disputar o prêmio de Artista do Ano, junto com Perry, Ke$ha e Lady Gaga.

A premiação, que acontece no dia 21 de novembro em Los Angeles, terá como atrações Usher, Pink e Bon Jovi. No Brasil, o canal pago TNT transmite a premiação ao vivo, a partir das 23h, com reprise no dia 22, às 19h.