Eminem fará show no Brasil em novembro

O rapper Eminem deve se apresentar em São Paulo no dia 5 de novembro, como uma das atrações do F1 Rocks, um festival de música que antecede o GP do Brasil de Fórmula 1.

Responsável pelo festival, a GEO Eventos confirmou a participação do artista, mas ainda não divulgou o local, nem o preço dos ingressos.

De volta aos holofotes, Eminem está em turnê para divulgar seu novo disco, "Recovery". No último domingo, levou os prêmios de melhor clipe de Rap e melhor clipe masculino do Vídeo Music Awards, da MTV dos EUA. Ele concorria em oito categorias pelo vídeo da música "Not Afraid".

O F1 Rocks está em sua segunda edição. A primeira aconteceu em Cingapura, em setembro do ano passado. Contou com a participação de Beyoncé, Black Eyed Peas, N.E.R.D., Simple Minds e No Doubt.