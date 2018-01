Eminem, Florence and the Machine e Noel Gallagher estão no line-up do Lollapalooza 2016

SÃO PAULO - (Atualizado às 11h41) O Lollapalooza Brasil divulgou a escalação da edição 2016 do festival, que ocorre nos dias 12 e 13 de março, no Autódromo de Interlagos.

Eminem, Florence and the Machine, Jack Ü (Skrillex + Diplo), Mumford and Sons, Snoop Dog, Noel Gallagher's High Flying Birds, Tame Impala e Alabama Shakes estão entre os principais nomes.

Entre as boas surpresas da edição, estão a volta de Marina and the Diamonds (que cancelou sua apresentação em 2015), e a presença de Bad Religion, Eagles of Death Metal e Albert Hammond Jr., guitarrista do Strokes.

Entre os brasileiros deste ano, Emicida, Matanza, Maglore, Dônica (que também tocou no último Rock in Rio), a rapper curitibana Karol Conka e interessante banda gaúcha Dingo Bells, que apesar de anos na estrada, lançou seu primeiro disco em 2015.

Veja o line-up completo:

Chegou a hora. Saca só quem vem pro #LollaBR2016 e prepare-se para a 5ª edição do festival. http://t.co/PYdsgZhFSn pic.twitter.com/yoBWvKssOj — Lollapalooza Brasil (@LollapaloozaBr) 6 outubro 2015

Os ingressos do 2º lote de Lolla Pass estão disponíveis na bilheteria oficial do Citibank Hall São Paulo (sem taxa de conveniência), no site lollapaloozabr.com/ingressos e em todos os pontos de venda do país (veja mais informações abaixo).

INGRESSOS

Lolla Pass - 1º Lote: ESGOTADO

Lolla Pass - 2º Lote: R$ 370 / R$ 740

Lolla Pass - 3º Lote: R$ 400 / R$ 800

Lolla Day - 1º Lote: R$ 190 / R$ 380

Lolla Day - 2º Lote: R$ 210 / R$ 420

Lolla Day - 3º Lote: R$ 225 / R$ 450

BILHETERIA OFICIAL – SEM TAXA DE CONVENIÊNCIA

Citibank Hall – Av. das Nações Unidas, 17.955 - Santo Amaro – São Paulo (SP).

Diariamente, das 12h às 20h.

LOCAIS DE VENDA – COM TAXA DE CONVENIÊNCIA

Pela Internet: www.ticketsforfun.com.br

Retirada na bilheteria e E-ticket - taxas de conveniência e de entrega.