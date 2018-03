Emicida e Zé Ramalho fecham line-up do SWU

Mais espaço para menos pessoas. Esse é um dos conceitos que guiaram a montagem do festival SWU, que acontece em Paulínia, interior de São Paulo, netre 12 e 14 de novembro. "É proposital. Queremos proporcionar uma experiência de contato com a natureza, além de garantir o conforto e a segurança já que evitamos a aglomeração", afirmou o empresário Edurado Fischer. Este ano, o festival terá um espaço de 1,7 km² - área três vezes maior que a edição passada -, com público esperado entre 60 e 70 mil pessoas.

Na coletiva de lançamento do evento nesta quarta-feira, 26, foram divulgadas mais duas atrações: Emicida no dia 12 de novembro e Zé Ramalho no dia 13. O anúncio foi feito por Digão, vocalista do Raimundos, banda escolhida pelo público para integrar o line-up do festival que terá mais de 70 atrações musicais. "Vamos tentar mostrar a história do Raimundos em 40 minutos de show e não vamos deixar as músicas mais pesadas fora do repertório. Será um desafio", comentou o vocalista do Raimundos.

Os shows são divididos em quatro palcos. Black Eyed Peas, Kanye West e Snoop Dogg estão escalados para o primeiro dia, sábado, 12. No domingo, 13, o festival terá Peter Gabriel & The New Blood Orchestra, Lynyrd Skynyrd, Duran Duran, Hole e Chris Cornell, entre as principais atrações. Faith No More, Alice in Chains, Stone Temple Pilots, Megadeth, Sonic Youth e Simple Plan são os destaques do último dia.

A questão ambiental, perseguida por Eduardo Fischer desde a primeira edição, volta com o Fórum Global de Sustentabilidade, reforçada este ano pelo apoio oficial do Pacto Global da ONU. Os debates, que reúnem 26 palestrantes, acontecem nos três dias a partir das 8h, no Teatro Municipal de Paulínia, mesma área do festival. Personalidades ativistas como os músicos Neil Young e Bob Geldof, a atriz Darryl Hannah, a Nobel da Paz Rigoberta Menchú e a ex-ministra Marina Silva têm presença confirmada. "O objetivo primordial do SWU é a consciência ambiental. Digo que o festival está dando certo, mas só posso dizer que deu certo quando vermos esta consciência espalhada por aí. Entre os jovens, entre os fãs de música", afirmou o Fischer.

Acomodações

A área de camping, que ano passado recebeu reclamações de usuários por filas extensas e falta de espaço, está três vezes maior este ano, com lotação 30% menor. Poderão ser montadas até 1500 barracas. A área contará com posto médico, câmeras de monitoramento, praça de alimentação exclusiva, loja de conveniência, chuveiros com tempo máximo de 7 minutos, banheiros e pias. A entrada dos campistas poderá ser feita a partir do dia 11 de novembro, às 12h, até o dia 12, às 12h.

A produção este ano promete banheiros melhor localizados, espalhados pela arena. Além disso, serão quatro praças de alimentação, estacionamento para 16.500 veículos e 13 postos médicos. Entre as novidades está a projeção de filmes ao ar livre durante o festival com o tema de sustentabilidade em uma tela inflável com curtas, longas e animações. Seguindo a linha de energia limpa, o festival trabalha com a meta de reciclar 100% dos resíduos gerados pelo evento, e conta com uma equipe de 600 catadores por dia, além de 150 voluntários.

Ingressos

Os ingressos para o SWU estão à venda no site www.ingressorapido.com.br, pelo telefone 4003-1212, que funciona de segunda a sábado, das 9h às 22h, e aos domingos e feriados das 11h às 22h, e em 67 pontos de venda espalhados por todo o Brasil. O preço de pista é R$ 290 (inteira) e R$ 145 (meia). O passaporte para os 3 dias sai com 15% de desconto: R$ 739,50 (inteira) e R$ 369,75 (meia).

