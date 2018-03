Emicida divulga novo single e clipe de 'Dedo na Ferida'

"Dedicado às vítimas do Moinho, Pinheirinho, Cracolândia, Rio dos Macacos, Alcântara e todas as quebradas devastadas pela ganância". É assim que começa o novo videoclipe de Emicida, lançado junto com o single, Dedo na Ferida, nesta quarta-feira, 7.

A música lembra das pessoas que sofreram em recentes confrontos com a polícia e, de acordo com o blog do artista, é oferecida "a todos os focos de resistência popular que dia após dia, sofrem perante a ganância de corporações e empresários".

O vídeo da canção produzida por Renan Samam foi dirigido por Nicolas Prado, parceiro do Emicida na produtora Laboratório Fantasma.