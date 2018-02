Emicida busca pelas raízes africanas em segundo disco

A escada espremida, com o teto baixo e quase claustrofóbica, marcava a entrada do primeiro endereço do Laboratório Fantasma, escritório, selo e produtora de Emicida. Era uma portinha escondida entre uma rua de comércio na zona norte de São Paulo. Lá em cima, na “bagunça organizada”, o rapper crescia vendendo suas mixtapes e EPs, marcava shows, recebia eventuais jornalistas interessados naquela figura da cultura hip-hop paulistana.

O endereço do escritório mudou duas vezes até a nova casa, mais aconchegante, que abriga agora o já reconhecido selo formado pelos irmãos Evandro Fióti e Leandro (nome do rapper esquecido diante da popularidade do apelido recebido nas rinhas de MC’s). “Aqui, dá até para abrir os braços”, brinca Emicida sobre o imóvel, também localizado na zona norte da cidade.

Emicida gosta de criar raízes. As mudanças, explicou ele, são em busca por espaço. Os negócios cresceram e, por isso, a mudança. Mantém, contudo, sua história por perto. Amigos de infância apareciam no meio da tarde no primeiro Laboratório e o fazem agora. Gosta de comer na mesma pastelaria de feira de rua de antes e visitar os parceiros. “Se não consigo, é porque estamos viajando. Tem gente que brinca e diz que estou ‘muito artista’, mas é brincadeira. Essas pessoas que estão ao meu redor ficam contentes com o sucesso porque todos contribuíram para isso. É algo que alegra a gente, sabe?”

Lançando o segundo disco de estúdio – mas sexto trabalho, mixtapes e EPs forem contabilizados –, o rapper paulistano comemora dez anos de carreira em 2015 com um enorme sorriso no rosto. Com ele, aliás, não existe a tal “cara feia”, não. Assim como o que ocorre com o álbum Sobre Crianças, Quadris, Pesadelos e Lições de Casa, cujas texturas também ousam na ideia de combater a sisudez musical do gênero.

Emicida não esquece das raízes, da infância pobre à ancestralidade afrodescendente. Para o novo trabalho, foi a Cabo Verde e Angola nessa procura voraz pelas referências e encorpou a pesquisa musical já antiga. “Sempre alimentei esse sonho de viajar, mas não achei que conseguiria tão rápido”, conta ele, devidamente esticado em um espaçoso sofá do recém-inaugurado novo endereço do Laboratório Fantasma. “É ótimo ter espaço, pela primeira vez.”

Busca pelas raízes

“Nesse disco, eu vou longe na cantoria. Talvez até longe demais.” Emicida brinca com a experimentação vocal que promove no segundo álbum de estúdio da carreira, Sobre Crianças, Quadris, Pesadelos e Lições de Casa. Trata-se, sem dúvida, do trabalho mais ousado da carreira do rapper e o canto, no fim, é apenas uma das várias liberdades tomadas pelo músico ao longo de uma década de carreira.

O trabalho foi impulsionado (e inspirado) por uma viagem a Cabo Verde e Angola, realizada com o patrocínio do projeto Natura Musical. Vinte dias divididos nos dois países africanos, conta ele, não foram suficientes para a imersão total. Há, contudo, aqui e ali, as referências das passagens pela cidade cabo-verdiana Praia e a angolana Luanda, realizadas em março deste ano. Músicos locais participaram das canções, atuando sob a direção de Emicida e de Xuxa Levy, produtor musical do trabalho.

Canções como Mãe, responsável por abrir o trabalho, por sua vez, só existiram depois que Emicida e a turma (eram quatro, no total) chegaram ao continente africano. “Queria escrever algo que desenhasse essa ideia de maternidade, mas não sabia direito o formato disso. No meio da viagem, conversando com um amigo de São Paulo, veio tudo. Seria um piano simples. Minha ideia sempre foi abrir o disco com essa metáfora da África como o continente mãe de toda a humanidade. Ao mesmo tempo, ligar ao início da vida de qualquer um de nós. Essa é a nossa vida. Nascemos, deixamos a nossa família, criamos a nossa vida própria e, ao mesmo tempo, temos saudade daquilo que deixamos para trás. É o que acontece com a África.”

São dez anos de carreira, com o segundo álbum da carreira, Emicida definitivamente mostra que rompeu a barreira do underground de onde seu rap veio e estoura para o mundo. O disco será distribuído em uma parceria com uma grande gravadora, a Sony Music, que atuará ao lado do Laboratório Fantasma, e levará o álbum até Portugal. “Já mantemos uma conversa com a gravadora há três anos”, conta Emicida. “Fomos em um passinho de formiga, focando na construção do Laboratório a ponto de termos a liberdade que existe hoje, a ponto de fazer uma parceria de igual para igual com uma major.”

Para Emicida, o ano de 2011 foi fundamental para o rompimento da bolha que separava o hip-hop do mainstream. Depois da performance no gigantesco festival norte-americano Coachella, quando ainda nem sequer tinha um disco de estúdio lançado, o rapper se tornou figura frequente de eventos de música pelo País e criou-se uma expectativa para o seu primeiro álbum, O Glorioso Retorno de Quem Nunca Esteve Aqui, lançado dois anos depois.

A estreia do novo disco, veja só, está programada para os dias 21, 22 e 23 deste mês, no teatro do Sesc Pinheiros, em São Paulo, e aponta para a própria atitude musical adotada pelo rapper ao longo dessas experimentações sonoras. “Eu não tive a oportunidade de estudar música na infância. Só consegui fazer isso agora, quando comecei a estudar canto”, conta ainda Emicida.

No álbum, o single Passarinhos é cantado por ele e Vanessa da Mata. E não é a única música a adotar a canção como seu epicentro. Baiana, que tem participação de Caetano Veloso, é outra na qual Emicida desenha as harmonias vocais e foge do rap tradicional. “Comecei a levar essas melodias de forma mais séria no (EP) Doozicabraba e a Revolução Silenciosa. Ali, os refrãos já estavam mais melódicos”, analisa.

O álbum também traz canções com o rap de raiz, caso de Boa Esperança, também escolhida para single e transformada em videoclipe. É um rap de força, raivoso. No vídeo, um grupo de empregados maltratados pelos empregadores os fazem de refém. “Tomamos cuidado para que não virasse uma caricatura”, explica ele. No vídeo, a única agressão física é quando uma das empregadoras recebe uma torta no rosto. “Se fizéssemos algo dos tempos da escravidão, com disputa entre senzala e casa grande, as pessoas pensariam só: ‘Ah, na escravidão era assim’. Não, o maior problema do Brasil, hoje, é o racismo.” O preconceito está em Sobre Crianças, Quadris, Pesadelos e Lições de Casa em todos os momentos e conduz versos, ora doces, ora azedos.

O rapper se torna, aos poucos, um porta-voz do movimento. “Precisamos nos tornar uma sociedade igualitária”, pede ele. Seu discurso contra a redução da maioridade penal durante a Virada Cultural de 2015 repercutiu nas redes sociais. Também defende as ciclovias criadas pela Prefeitura de São Paulo: “É um absurdo pensar que a implementação de uma ciclovia desperte uma onda de ódio tão grande quanto essa”.

Emicida saiu de São Paulo, sua cidade natal, para ganhar uma nova perspectiva para o disco. Atravessou um oceano e, no fim, entrega um álbum tão ou mais paulistano que o anterior. “A cidade me inspira”, diz ele. “O que eu faço é tentar manter os olhos limpos e encontrar histórias para continuar contando. Encontrar meus amigos, comer pastel. Não sou um cantor, sou um contador de histórias.”