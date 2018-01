EMI planeja demitir até 2.000 empregados O grupo de private equity controlador da EMI, Guy Hands, planeja demitir até 2.000 empregados da companhia britânica de música, dentro do esforço de reconstruir o grupo. A Guy Hands, que era mais conhecida por investimentos em pubs, revelou na terça-feira o plano para tornar a gravadora dos Beatles mais orientada para os anseios dos artistas, depois de a gravadora ter sido prejudicada pela pirataria online --que derrubou as vendas de CDs e afetou o lançamento de novos álbuns. As demissões ocorrerão na divisão musical da EMI, que emprega cerca de 4.500 pessoas de um quadro total de 5.500 funcionários do grupo no mundo. Os cortes vão reduzir as despesas da companhia em 200 milhões de libras por ano, o equivalente a quase 400 milhões de dólares. (Reportagem adicional de Mike Collett-White e Matt Cowan)