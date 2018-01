EMI desiste de vender o lendário estúdio Abbey Road

A gravadora EMI deixou de lado seus planos de vender Abbey Road e agora procura um investidor que ajude a salvar o estúdio de gravação em Londres vinculado à história e fama dos Beatles.

As notícias de que a EMI estava conversando com compradores potenciais provocaram consternação entre os fãs de música na semana passada. O ex-Beatle Paul McCartney disse que esperava que Abbey Road fosse preservado pela National Trust, empresa encarregada de preservar o patrimônio histórico da Grã-Bretanha.

Mas a EMI diz agora que quer manter o famoso estúdio e que vai conversar com "pessoas certas que estão interessadas" em um projeto de revitalização do local.

Abbey Road é um dos estúdios musicais mais famosos do mundo, onde gravaram artistas como Pink Floyd, Jeff Beck e Radiohead.

A EMI disse no domingo, 21, que recusou uma oferta de US$ 50 mil por Abbey Road o ano passado e que o estúdio vem perdendo dinheiro "há muitos anos... Temos desenvolvido planos para revitalizar o estúdio que implicariam uma injeção substancial de capital novo".

A EMI, cujo cast de artistas inclui Coldplay, Lily Allen e Robbie Williams, tem problemas financeiros desde que foi comprada pela empresa de capital privado Terra Firma Capital Partners, em 2007.

Um informe da auditoria divulgado no início do mês revelou que a Terra Firma necessita de uma grande soma de dinheiro antes de junho para poder pagar suas dívidas com o Citigroup Inc. E que poderia necessitar de mais de US$ 165 milhões para se manter neste ano.

A EMI comprou a casa georgiana no bairro residencial de St. John's Wood em Londres em 1929 e a transformou em um dos estúdios de gravação mais sofisticados do mundo.

Edward Elgar gravou ali "Land of Hope and Glory" com a London Symphony Orchestra, em 1930. É muito usada por orquestras; as trilhas sonoras de "Harry Potter" e "O Senhor dos Anéis" foram feitas em Abbey Road.

Abbey Road está associado principalmente aos Beatles, que gravaram a maioria de seus discos ali. A faixa de pedestres em frente ao estúdio foi imortalizado na capa do último álbum de estúdio do quarteto de Leverpool, "Abbey Road", de 1969.