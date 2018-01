Embaixador de Israel pede para se encontrar com Lorde após cancelamento de show em Tel Aviv

WELLINGTON - Nesta quarta-feira, 27, o embaixador de Israel na Nova Zelândia, Itzhak Gerberg, convidou a cantora Lorde a encontrá-lo depois que ela cancelou seu show em Tel Aviv devido a pedidos de ativistas para boicotar Israel em protesto contra a maneira como o país trata os palestinos.

Itzhak Gerberg, o embaixador israelense na Nova Zelândia, disse em carta pública que é "lamentável" que o show tenha sido cancelado e que o boicote ao seu país representa "hostilidade e intolerância". "Eu a convido a me encontrar pessoalmente para para falar sobre Israel, suas conquistas e seu papel como a única democracia no Oriente Médio", disse Gerberg em publicação na página do Facebook da embaixada de Israel.

A cantora de 21 anos iria se apresentar em Tel Aviv em junho como parte de sua turnê mundial para promover seu segundo álbum, Melodrama.

Ativistas estavam pedindo que ela cancelasse o show, a convocando em uma carta aberta no dia 21 de dezembro a participar de um boicote contra a ocupação de territórios palestinos por parte de Israel.

"Tocar em Tel Aviv será visto como dar apoio às políticas do governo de Israel, mesmo se você não fizer nenhum comentário sobre a situação política", escreveram as ativistas Justine Sachs e Nadia Abu-Shanab, no site de notícias The Spinoff.

"Nós acreditamos que um boicote econômico, intelectual e artístico é uma maneira efetiva de se pronuncia", disseram.