Em vídeo, vocalista do Creed diz estar sem dinheiro e desmente boatos sobre drogas

O vocalista da banda Creed Scott Stapp postou um vídeo no Facebook, no qual afirma que está falido e desmente boatos de que estaria usando drogas. Segundo o cantor, no desabafo, ele está sendo "roubado" e "ameaçado" por pessoas próximas e a gravadora.

Assista ao vídeo aqui.

Stapp começa o vídeo, que foi postado na página oficial da banda no Facebook, desmentindo os boatos que teria voltado a ter problemas com drogas. "Estou o mais sóbrio possível. E desde que começaram estes boatos, tenho feito exames periodicamente para provar o contrário", disse o músico.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O cantor afirmou que tem passado por um momento difícil. "Muito dinheiro foi roubado de mim e direitos autorais não foram pagos. Há pessoas tirando vantagem de mim e até fui ameaçado", afirma. Segundo Stapp, a Receita Federal norte-americana congelou suas contas e ele ficou "sem nem um centavo". O músico conta que já teve que dormir em sua caminhonete e que tem passado fome.

O Creed estorou nos anos 2000, com sucessos como With Arms Wide Open e My Sacrifice. A banda chegou a divulgar que estavam gravando um novo disco, mas ainda não há previsão de lançamento.