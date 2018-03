Em vídeo, Lemmy se desculpa por cancelamento de show do Motorhead em SP

Lemmy Kilmister, baixista e líder do Motorhead, passou mal no fim de semana e teve que cancelar em cima da hora o show da banda no festival Monsters of Rock, realizado sábado e domingo no Anhembi, em São Paulo. Na noite desta segunda-feira, a página oficial do Festival divulgou um vídeo em que o músico pede desculpas pelo ocorrido.

"Olá, São Paulo, eu sinto muito por ter perdido o show", diz Lemmy. "Eu tive um problema no estômago, nada divertido. E não deu para fazer o show. Mas nós vamos tocar em Curitiba, Porto Alegre, Buenos Aires e Santiago do Chile. Por favor, venham a algum desses se vocês puderem. Me desculpem mais uma vez", pede o músico, visivelmente abatido. Veja:

Em vídeo, Lemmy pede desculpas aos fãs de SP por não poder se apresentar no Monsters Of Rock. Assista. Posted by Monsters Of Rock on Segunda, 27 de abril de 2015

Lemmy tem 69, e sofre frequentes problemas de saúde desde que foi diagnosticado com diabete, em 2000. A banda cancelou várias shows nos últimos dois anos, e trabalha em um novo álbum, 22º da carreira, após Aftershock (2013).