Em turnê de despedida, Julio Iglesias vem ao Brasil em setembro

Assim como outros grandes ícones da música, Julio Iglesias se despede dos palcos em uma última turnê mundial neste ano. A boa notícia é que o cantor decidiu incluir o Brasil na agenda de shows e se apresenta em São Paulo, nos dias 19 e 20 de setembro, e no Rio de Janeiro, do dia 26.

A despedida de Julio Iglesias começou em 2013 com a turnê de divulgação do álbum '1', lançado em 2011. Com muito romantismo, o disco faz regravações dos principais sucessos de sua carreira e já vendeu mais de 1 milhão de cópias.

Os ingressos começam a ser vendidos no próximo dia 29, mas também haverá uma pré-venda exclusiva para clientes dos cartões Citi e Diners a partir de 22 de julho. Os bilhetes podem ser comprados pela internet, no site da Tickets For Fun, ou no Citibank Hall de São Paulo e Rio, locais onde o cantor irá se apresentar.

Os ingressos vão custar de R$ 50 a R$ 600.