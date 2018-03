Em SP, The Doors faz show para comemorar 40 anos de banda

Os antigos integrantes da lendária banda The Doors irão se reunir no palco do HSBC Brasil, em São Paulo, para um show em comemoração aos 40 anos de criação do grupo. Com Bret Scollin, ex-membro da banda The Fuel, no vocal, Ray Manzarek nos teclados, Robby Krieger na guitarra, Ty Dennis na bateria e Phil Chen no baixo, o grupo, que atualmente chama Riders on The Storm, tocará em 10 de abril na capital paulista. O repertório da apresentação contará com sucessos como Break on Through (To the Other Side), Light My Fire, People Are Strange, Riders on the Storm, além de outras músicas mais recentes, gravadas após a morte do eterno vocalista Jim Morrison. A turnê de comemoração dos 40 anos de criação da banda, celebrado em 2006, está viajando pela América Latina desde o ano passado. A Ingresso Fácil disponibiliza compra de ingressos para o show pelo telefone, internet, além de ter vários pontos de venda por São Paulo, interior e outros estados. As bilheterias do HSBC Brasil funcionam de segunda a sábado, das 12h às 22h e domingos e feriados, das 12h às 20h. Riders on the Storm Celebração dos 40 anos do The Doors 10 de abril Local: HSBC Brasil Rua Bragança Paulista, 1281 - Chácara Santo Antonio Preços Camarote: R$200,00 Frisas: R$180,00 Setor VIP: R$180,00 Setor 1: R$160,00 Setor 2: R$140,00 Setor 3: R$120,00 Setor 4: R$160,00 Cadeira Alta: R$140,00 Capacidade: 1.800 lugares Censura: 14 anos