Em show, Adele homenageia vítimas de atentados de Bruxelas

A cantora Adele decidiu fazer uma homenagem às vítimas dos atentados de Bruxelas, na Bélgica, que mataram ao menos 31 pessoas e deixaram mais de 200 feridas na manhã desta terça-feira (22).

Para isso, a artista, que está fazendo a sua primeira turnê europeia após quatro anos, fez uma emocionante interpretação da música Make You Feel My Love, de Bob Dylan, durante seu show na famosa Arena O2, em Londres, na noite de terça.

"Eu espero que vocês estejam aqui para ser entretidos por mim, eu estou aqui para entreter vocês, então estamos todos unidos e isso nos faz muito melhores que esses filhos da puta [terroristas]", disse a dona do hit Hello pedindo para que seus fãs acendessem as lanternas de seus celulares.

A cena foi registrada por centenas de pessoas, inclusive por celebridades que assistiram à apresentação, como a modelo e atriz Cara Delevingne.