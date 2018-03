Em São Paulo para show fechado, Tokyo Police Club fala sobre trajetória da banda

SÃO PAULO - Quando se apresentaram no Brasil pela primeira vez em 2007, os canadenses do Tokyo Police Club contavam apenas com dois curtos EPs na bagagem, mas agradaram ao público.

Quatro anos e dois álbuns depois, já consagrados na cena alheia ao mainstream, o grupo volta a São Paulo para uma única apresentação fechada, em uma festa que promove o aniversário de uma marca de bebidas.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em conversa com o estadao.com.br, o baterista Greg Alsop conta que a intenção da banda era tocar mais shows por aqui, mas que as negociações, iniciadas em cima da hora, não foram adiante.

Confira a entrevista, na íntegra:

Imagino que você deve estar sabendo que o Rock in Rio está acontecendo agora aqui no Brasil. Você prefere tocar em grandes festivais, como o Rock in Rio, onde nem todos estão familiarizados com o seu som e existe certo desafio em agradar e animar o público, ou prefere tocar shows menores, para uma plateia que está lá porque já curte a banda?

Gosto muito de fazer shows, independente do lugar. Adoro tocar em festivais, a primeira vez em que estivemos no Brasil, em 2007, tínhamos apenas um EP lançado e ficamos surpresos com a reação da galera, que pareceu se divertir bastante. Hoje, encaramos um cenário diferente, porque vamos tocar em um lugar pequeno, mas nem todos os convidados estarão familiarizados com o nosso som. Não vamos enrolar muito, nada de jams ou tentativas de desafiar a plateia. Vamos nos concentrar nos hits e nas músicas mais conhecidas.

Vocês vieram ao Brasil só para esse único show, e não estão em turnê atualmente. Estão suficientemente descansados para curtir a noite de São Paulo?

Chegamos ontem de manhã e partimos quinta, é uma pena que vamos ficar tão pouco tempo. Nossa intenção era tocar mais shows, mas infelizmente não funcionou. Viemos só para o evento. De fato, tocamos pouquíssimos shows nos últimos 3, 4 meses, acabamos aproveitando o verão para tirar um período de férias. Na última noite, conhecemos um bar no bairro de... Jardins. Depois, fomos a uma balada muito cool na Rua Augusta, um lugar com uma energia legal, que tocava um hip-hop old-school. Nos divertimos bastante. Queríamos ver até que horas vocês conseguem levar uma festa, porque em Toronto tudo acaba às 2 da manhã. Acho que até conseguimos ir bem longe (risos). Vamos ver o que acontece hoje.

Você ainda tem tempo para seguir a cena? Continua descobrindo novas bandas?

Sim, gosto bastante de descobrir novas bandas, o que hoje em dia é muito fácil. Diria que sim, sigo a cena musical, mas também tenho dedicado bastante tempo para revisitar grupos um pouco mais antigos que ainda não havia explorado a fundo, bandas dos anos 90 como Pavement e Built to Spill. São bandas que estouraram quando eu ainda estava crescendo, era uma criança, e que tenho curtido bastante.

O Pavement voltou à ativa no ano passado, e tocou no Brasil pela primeira vez no mesmo festival que vocês se apresentaram em 2007. Foi um grande show. Aliás, Stephen Malkmus & The Jicks (banda paralela do líder do Pavement, Stephen Malkmus) lançaram um disco novo recentemente, você chegou a ouvi-lo?

Sim, ouvi o disco e gostei muito, Stephen é um grande cara.

Como a maioria das bandas, vocês começaram a carreira abrindo para artistas já consagrados, como nas turnês que fizeram com Weezer e Passion Pit. Agora que o Tokyo Police Club é um grupo reconhecido, sentem vontade de organizar uma turnê ao lado de outras bandas, de igual para igual?

Sim... Tenho vontade de tocar ao lado do Ra Ra Riot, um grupo de Nova York. Também gostaria de fazer uma turnê com o The Arkells, do Canadá, uma banda muito divertida que faz shows bem enérgicos. Outra banda que comecei a ouvir bastante nos últimos tempos é o Portugal. The Man. Ainda não tive a oportunidade de vê-los ao vivo, mas se pudesse ter a chance de fazer uma turnê com eles, já seria incrível pela oportunidade de assistir ao show dos caras todas as noites.

E neste período de pausa, chegaram a iniciar os trabalhos para o sucessor de Champ (2010)?

Sim, temos algumas demos, alguns coisas encaminhadas, mas nada muito concreto. Começamos a jogar ideias uns para os outros, ainda estamos em um estágio bem inicial. No inverno [dezembro, janeiro e fevereiro, no hemisfério norte] vamos entrar no estúdio para realmente sentar e gravar o disco, que deve ser lançado até junho do ano que vem.

O que você acha do estado atual da crítica de música, na América do Norte? Acha que a garotada de hoje tende a pensar independentemente ou está presa às opiniões de certos sites e publicações?

Houve um período, há uns 3 ou 4 anos, em que sites como o Pitchfork podiam consagrar ou destruir uma banda, mas sinto que isso já não é tão verdade. As pessoas ainda se importam com a aprovação dos outros, mas a minha impressão é que os jovens já não tem medo de expressar e fazer valer suas opiniões e gostos. É tão fácil ter acesso a novas bandas e novos sons, que a ausência de um mediador faz com que elas decidam sozinhas.

Sim, a facilidade é grande tanto para quem quer ouvir quanto para quem quer tocar. Gravar uma demo em um laptop e subi-la na internet era algo inimaginável há 15 anos, ou até menos.

Concordo, o que provoca um novo desafio para as bandas, de qualquer gênero, que é conquistar e manter a atenção do público. Nós já temos um grupo grande de fãs, mas sinto que para crescer como uma banda, hoje em dia, é preciso ir além da música. Temos nos dedicado bastante em oferecer uma experiência que vai além do álbum para nossos fãs, estamos o tempo todo interagindo com eles através do Twitter, do Facebook, coisa que fazemos com o maior prazer.

Recentemente vocês também lançaram, pela internet, um projeto de covers, em que fazem versões para canções de Queens of the Stone Age, LCD Soundsystem, The Strokes e até Miley Cyrus. Foi um tentativa de brincar com coisas diferentes, na linha do que você acabou de dizer?

Exatamente. Gravamos, em 10 dias, 10 canções dos últimos 10 anos, uma para cada ano. Todas podem ser ouvidas em nosso site, e foi algo que fizemos com essa proposta, de oferecer algo diferente e divertido para nossos fãs, e que possa despertar o interesse de pessoas que curtam as bandas que fizemos versões mas não conhecem a gente ainda.