Em noite previsível, cantora Emeli Sande domina prêmios BRIT

A artista de 25 anos, que cantou nas cerimônias de abertura e encerramento da Olimpíada de Londres-2012, também foi escolhida como a melhor artista britânica feminina, em uma noite de poucas surpresas na distribuição dos troféus pontilhados, criados pelo artista Damien Hirst.

"Acho que sou uma pop star muito improvável", disse uma comovida Sande à plateia que lotou a O2 Arena, em Londres, ao receber o prêmio de melhor álbum. Este é um álbum que eu escrevi porque não tinha confiança de cantar essas coisas pessoalmente. Este é um sonho, mesmo, então obrigada a vocês por este ano, e obrigada por este prêmio. Estou muito grata."

Sande coroou seu sucesso cantando "Clown" e "Next to Me" no encerramento da cerimônia, transmitida ao vivo pela TV.

O outro grande ganhador da noite foi o cantor e compositor Ben Howard, nas categorias de revelação britânica e solo masculino britânico.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Outros vencedores famosos incluem o norte-americano Frank Ocean, que derrotou nomes como Bruce Springsteen e Jack White na categoria de artista solo masculino estrangeiro.

Justin Timberlake vestiu smoking para cantar "Mirrors", em mais um passo da retomada da carreira musical antes do lançamento, em março, de "The 20/20 Experience", seu primeiro álbum desde 2006.

De vestido branco, Taylor Swift apresentou "I Knew You Were Trouble", e numa rápida troca de roupa se mostrou com um figurino preto e justo, com shorts bem curtos e botas até os joelhos.

A banda britânica One Direction provocou histeria das fãs adolescentes ao subir ao palco para a canção beneficente "One Way Or Another", que liderou as paradas em 60 países, reforçando seu status de celebridades globais. O grupo, aliás, recebeu o BRIT na categoria "sucesso global".

Adele juntou mais um troféu à sua coleção, com o prêmio de melhor single -- a canção tema do filme "Skyfall", do personagem James Bond. Ela não recebeu o prêmio pessoalmente porque está em Los Angeles ensaiando a apresentação que fará na festa do Oscar, no domingo.