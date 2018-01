Em Minas, uma festa dos novos talentos da música Uma cena musical efervescente acontece em Minas Gerais. Música popular brasileira, rock?n?roll, misturas de hip hop com maracatu, de congada com eletrônica, músicos, compositores e cantores independentes se destacam são revelados a cada ano graças ao festival anual Conexão Telemig Celular. Qualidade musical e personalidade ímpar são pré-requisitos. Na 6.ª edição do Conexão, que ocorre até domingo no Parque Municipal de Belo Horizonte, grupos que já conquistaram o seu lugar ao sol - como os mineiros do Pato Fu, os pernambucanos do Cordel do Fogo Encantado e a carioca Teresa Cristina - foram convidados a participar do evento com os artistas selecionados, que foram escolhidos em etapas eliminatórias que passaram por seis cidades do interior de Minas Gerais. E também há casos como o de Mariana Nunes, dona de uma voz belíssima, e o compositor Vitor Santana, que se inscreveram no Conexão de 2004 e, nesta edição, estão de volta como artistas patrocinados. Mariana e Santana ficaram entre os 12 finalistas no Prêmio Visa, que terminou quarta-feira, e já foram a sensação no projeto Prata da Casa, do Sesc Pompéia, no ano passado, onde apresentaram pela primeira vez o show do novo disco Abra-Palavra. "O DVD está previsto para ser lançado no início do ano que vem", conta Mariana. Marcos Barreto Corrêa, gerente de desenvolvimento cultural da Telemig Celular, analisa a importância da união dos artistas mineiros. "As oportunidades eram poucas para novos talentos da música aqui em Minas, o que acabava criando uma desunião. O papel de um evento como o Conexão é de ser um elo entre os artistas, um estímulo à percepção de que todos estão no mesmo cenário", diz. Uma prova de que esse espírito de confraternização paira sobre Minas Gerais é ver o intercâmbio de músicos entre as bandas. Warley Henrique é um cavaquinista de apenas 22 anos e que deixa todo mundo de boca aberta quando toca releituras de clássicos como Noites Cariocas, de Jacob do Bandolim, ou quando mostra algumas de suas composições como Recordando ou No Balanço do Pacotão, uma homenagem a seu irmão Welbert, que quando pequeno era "socadinho", daí o apelido "pacotão". Warley, que enquanto se apresentava era assistido pelo hip hopper Renegado, tocou com o grupo DoisdoSamba. O compositor e multiinstrumentista Flávio Henrique, que domingo se apresenta com Ná Ozetti, acompanhou ao piano Mariana Nunes e Vitor Santana que, por sua vez, disseram que se Kristoff Silva não estivesse na final do Prêmio Visa estaria ali tocando com eles. Para quem quiser mais informações sobre esses mineiros e seus discos, acesse www.amusicaquevemdeminas.com.br e www tratore.com.br. A repórter viajou a convite da produção do evento