Mecha de cabelos de John Lennon é vendida por US$ 35 mil

Uma mecha dos cabelos de John Lennon foi vendida por 35 mil dólares em um leilão nos EUA. Os fios foram cortados por uma cabeleireiro alemão, quando o cantor se preparava para gravar o filme Como Eu Ganhei a Guerra, de 1967.

De acordo com a Heritage Auctions, que leiloou a peça, a mecha de dez centímetros foi comprada por Paul Fraser, um colecionador do Reino Unido.

Os fios foram apenas um dos itens relacionados aos Beatles que foram leiloados pela Heritage Auctions. Uma fotografia assinada pelo quarteto de Liverpool foi arrematada por US$ 42.500. Uma cópia selada do disco Yesterday and Today também chegou ao valor de US$ 125.000.