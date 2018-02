Em Las Vegas, Spice Girls se apresentam em estádio quase vazio

A banda britânica Spice Girls se apresentou na segunda-feira, 10, em um estádio quase vazio em Las Vegas, Estados Unidos, situação que preocupou os organizadores da turnê internacional de reencontro do grupo. Segundo informou nesta terça-feira, 11, o tablóide Daily Mail, o estádio Mandalay Arena estava com alguns setores inteiros sem espectadores. O show foi a segunda apresentação do grupo em Las Vegas. Entre os espectadores estava o marido de Victoria Adamas (Posh Spice), o jogador David Beckham, que demonstrou sua preocupação com os assentos vazios. Em contrapartida, as integrantes do grupo, Victoria, Geri Halliwell, Emma Bunton, Melanie Brown e Melanie Chisholm, fizeram a apresentação completa para os fãs que estavam no local e não falaram nada sobre a pouca assistência. A música Headlines (Friendship Never Ends), que marca o retorno da banda, é a que menos arrecadou na história da campanha beneficente Children In Need e caiu para a posição dez dos tops de música britânicos. Após o fiasco no estádio em Las Vegas, as Spice Girls viajarão a Nova York para seu próximo show, onde esperam lotar vários estádios. Na América Latina, o grupo passará por Buenos Aires, em 24 de janeiro.