Em <i>Outro Futuro</i>, Leoni reinventa seu universo pop Leoni integra uma linhagem de compositores pop da música brasileira, cheia de sucessos e anos de estrada. Ele não renega o universo do qual faz parte. Ao contrário. "Adoro limitações. Quando você as tem, cria um estilo uma linguagem. A música pop tem limitações no formato e, a partir disso, se subverte esse formato. Para mim, é um universo rico", define. "Me dei conta desse talento para fazer música pop Tem gente que morre sem saber qual o seu talento." Consciente de seu lugar no mundo, Leoni segue reinventando sua música. E assim foi com o recente CD Outro Futuro (Warner). Nele, o cantor expõe, mais abertamente, algumas de suas referências, de Bob Dylan a Damien Rice. "Nunca tinha deixado isso tão claro, sempre peguei como referência a literatura." Em Outro Futuro, vasculhou os campos da filosofia e do budismo também. "Às vezes, canso das minhas idéias e as busco em outros lugares." Suas atuais referências filosóficas, literárias e outras mais foram transformadas em letras e melodias palatáveis. Nada do outro mundo, como o universo pop recomenda. As baladas continuam a ser o grande viés de seu trabalho, como Outro Futuro (parceria com Daniel Lopes, que acompanha Leoni há alguns anos), Sempre Por Querer (parceria com Alvin L. e Luciana Fregolente), Quem, Além De Você, entre outras. Algumas delas de uma dor intensa. Por isso, ele não recomenda, por exemplo, 50 Receitas, dele e Roberto Frejat, para quem esteja se separando. Gravada por Frejat em seu segundo CD-solo, Sobre Nós Dois e o Resto do Mundo, essa canção já vinha aparecendo no show de Leoni. Juntos, os dois ainda assinam A Chave da Porta da Frente. Com Moska, compôs Soneto do Teu Corpo. Não é a primeira parceria da dupla. Eles fizeram outra música há oito anos, mas que até hoje não foi gravada por nenhum dos dois. Soneto saiu depois e entrou primeiro num disco de Leoni. Feita a seis mãos, ao lado de Cris Braun e Luciana Fregolente, Saudade de Você saiu da estaca zero e em meia hora já estava pronta. "Para mim, isso é raro. É como se fosse psicografia, parece que não fui eu quem a escreveu." No pop, tudo pode: Leoni fecha o CD com a alegre O Espírito do Tucano, cantada pelo pajé Benki Piyãko - que faz participação especial no DVD Leoni & Ashaninkas - Outro Futuro Ao Vivo em Paris, gravado em junho de 2005.