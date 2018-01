Em autobiografia, vocalista do A-Ha lembra relação intimista com o Brasil e passagem pelo Acre

A trajetória de Morten Harket, vocalista do A-Ha, a banda de rock mais famosa da década de 1980, é contada em detalhes na recém-lançada biografia My Take On Me (Faro Editorial). As mais de 230 páginas do livro contam histórias interessantes sobre o grupo norueguês que conquistou o topo das paradas de sucesso com os sucessos Take on Me, Stay on These Roads, Crying in The Rain e muitos outros. Dentre os destaques da publicação estão a passagem do conjunto pelo Acre e o show histórico que eles fizeram no Maracanã para 200 mil pessoas, em 1991, no Rock in Rio.

Em 1989, o vocalista foi até o Acre, no meio da Floresta Amazônica, para se isolar dos fãs que não lhe davam sossego. Jeferson, o guia que os recebeu no local, o convidou para uma refeição em sua casa. "Depois do almoço, Jeferson quis ampliar sua generosidade como anfitrião, perguntando se eu gostaria de ficar com sua mulher à noite. Ele não entendia minha recusa e insistia, oferecendo de novo toda vez que eu recusava", lembra Harket.

A apresentação emblemática do grupo no Maracanã, na edição de 1991 do Rock in Rio, também é lembrada. A banda se apresentou para 200 mil pessoas, o recorde de público em shows da história do A-Ha. Tal marca jamais foi superada por eles. A autobiografia, aliás, traz muitas histórias sobre o País. "Sempre me impressionou, e continua a me impressionar, a repercussão alcançada pelo A-Ha no Brasil. Nosso êxito ali começou após nossa onda inicial de sucesso, quando Take on Me alcançou o primeiro lugar nas paradas dos Estados Unidos e da Europa. A quantidade e o calor dos fãs brasileiros nos pegaram de surpresa. O que os latinos viam no A-Ha. Afinal, os brasileiros são gente cheia de alegria, que tem o samba, um ritmo com muito movimento. Não fazia sentido", conta Harket no livro.

Sucessos do A-Ha

Take On Me

Stay On These Roads

You Are The One

My Take on Me

Faro Ediotiral, 231 pág

R$ 59, 90