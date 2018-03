Em 2014, Paula Fernandes tocou mais que Roberto Carlos

O Escritório Central de Arrecadação e Distribuição dos Direitos Autorais no Brasil, o Ecad, divulgou nesta semana cifras gerais de 2014, referentes ao montante gerado pela execução musical no País e os campeões de arrecadação.

Ao todo, foram pagos ao Ecad R$ 902,9 milhões, distribuídos entre 140.438 titulares de música, compositores, intérpretes, músicos, editores e produtores fonográficos que pertencem às dezenas de associações que formam o Ecad.

Um ranking que não traz valores mostra os artistas que mais arrecadaram direitos em rádios. Os dez primeiros colocados são Paula Fernandes, Roberto Carlos, Sorocaba, Anitta, Victor Chaves, Naldo Benny, Luan Santana, Thiaguinho, Zezé Di Camargo e Djavan. Lepo Lepo, de Magno Santana e Filipe Escandurraso, foi a música mais executada sobre um palco na temporada.

Segundo o próprio órgão, houve um crescimento de 12% com relação à arrecadação de 2013, embora não haja números específicos de cada artista. O Ecad alega que a não divulgação do ganho individual é para preservar seus clientes.

O Ministério da Cultura deve colocar em prática neste ano a nova legislação do Ecad, já sancionada, que prevê fiscalização do escritório, pela primeira vez em sua história, por meio de um grupo formado por técnicos do MinC e artistas.

OS 4 MAIS

‘Lepo lepo’

M. Santana e Filipe Escandurras

‘Vai no Cavalim’

Big Big/Samy Coelho

‘Fui Fiel’

Fabio O'Brian/Pablo/Magno

Santana/Filipe Escandurras

‘Jeito Carinhoso’

Allê Barbosa