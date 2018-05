Elza Soares lança novo álbum 'Deus é Mulher'

Elza Soares lançou na madrugada desta sexta-feira, 18, o seu 35º álbum, ‘Deus é Mulher’. Aos 87 anos, prestes a completar 88 no próximo mês, a cantora apresenta 11 faixas inéditas.

‘Deus é Mulher’ conta com participações especiais de Edgar, em “Exú nas Escolas” (Kiko Dinucci/ Edgar) e do grupo Ilú Obá de Min na percussão e vozes de “Dentro de Cada Um” (Luciano Mello/ Pedro Loureiro) e “Banho” (Tulipa Ruiz).

As músicas estão disponíveis nas plataformas de streaming e no canal de Elza do Youtube.

O último álbum lançado pela cantora foi o aclamado ‘A Mulher do Fim do Mundo’, em 2016, primeiro trabalho de Elza composto apenas por músicas inéditas e que ganhou o Grammy Latino na categoria de melhor álbum de música popular brasileira.

Confira:

O lançamento foi anunciado pelo Twitter da cantora:

Hello, my loves! Na banheira do hotel, esperando dar meia noite pra ouvir o disco com vocês... #DeusÉMulher ✨ pic.twitter.com/aMs1nYNyg5 — Elza Soares (@ElzaSoares) May 18, 2018

@ElzaSoares fui ouvir o álbum e me deparo com essa capa e fiquei até sem ar... que capa maravilhosa! você é inspiradora, uma verdadeira rainha! aguarde meus comentários sobre as musicas, porque serão muitos... ❤️✨ #DeusÉMulher pic.twitter.com/8P5aC8ycZn — rael ☄️ (@Heeyrael) May 18, 2018

Elza irá se apresentar durante a Virada Cultural, no próximo sábado, 19, a partir das 23:59, no Palco Queer, na Praça da República, mas já avisou que não haverá músicas novas no repertório do show:

Pelo amor da Deusa nada de musica nova no show de sabado, ainda to decorando, gentem!!! — Elza Soares (@ElzaSoares) May 18, 2018

