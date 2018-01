Elza Soares é submetida a cirurgia em hospital no Rio A cantora Elza Soares, de 76 anos, foi operada na noite de quarta-feira, no Hospital São Lucas, na zona Sul do Rio de Janeiro. Boletim médico divulgado nesta quinta-feira informa que a cantora foi internada com um quadro de abdômen agudo, ou seja, com fortes dores abdominais e após ter sido submetida a uma série de exames foi diagnosticado o quadro de diverticulite aguda. "A cantora foi operada, em caráter de emergência e o procedimento foi realizado com sucesso", diz o texto do boletim. Elza está internada no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) por indicação do seu médico, Dr. Bernardo Rangel Tura, está lúcida e respira sem aparelhos. Elza Soares nasceu no Rio em 23 de Junho de 1937 e estourou logo com a música Se Acaso Você Chegasse (Lupicínio Rodrigues e Felisberto Martins), de seu primeiro disco, homônimo, lançado em 1960. Outras canções que fizeram grande sucesso foram Só Danço Samba (1963), Mulata Assanhada (1965) e Aquarela Brasileira (1974). Em 2002, seu álbum Do Cóccix Até O Pescoço lhe garantiu uma indicação ao Grammy. O mais recente CD de Elza saiu em 2004, Vivo Feliz, em que fez um mix de samba e bossa nova com música eletrônica. (Matéria alterada às 15h40, com acréscimo de informações)