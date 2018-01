Elza Soares deixa UTI, mas ainda não há previsão de alta A cantora Elza Soares, de 76 anos, teve alta do Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital São Lucas, no Rio, nesta sexta-feira, e está instalada em um quarto particular, segundo boletim médico divulgado pela assessoria de imprensa do hospital nesta tarde. Ela foi internada na última quarta por conta de fortes dores abdominais e, após ter sido submetida a uma cirurgia e a uma série de exames, foi diagnosticado o quadro de diverticulite aguda. "A cantora foi operada em caráter de emergência. O procedimento foi realizado com sucesso" diz o boletim. Elza está sendo acompanhada pelo Clínico Bernardo Rangel Tura e "se recupera bem, está lúcida e respira sem aparelhos". Ainda não há, no entanto, previsão de alta. Elza Soares nasceu no Rio em 23 de Junho de 1937 e estourou logo com a música Se Acaso Você Chegasse (Lupicínio Rodrigues e Felisberto Martins), de seu primeiro disco, homônimo, lançado em 1960. Outras canções que fizeram grande sucesso foram Só Danço Samba (1963), Mulata Assanhada (1965) e Aquarela Brasileira (1974). Em 2002, seu álbum Do Cóccix Até O Pescoço lhe garantiu uma indicação ao Grammy. O mais recente CD de Elza saiu em 2004, Vivo Feliz, em que fez um mix de samba e bossa nova com música eletrônica.