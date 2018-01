Elza Soares canta Lupicínio Rodrigues no Sesc Santana

Nesta sexta-feira (11) à noite, às 21h, no Sesc Santana, a cantora Elza Soares homenageia um dos compositores responsáveis por sua ascensão à fama. Trata-se do show Elza Soares Canta Lupicínio Rodrigues, que marca o centenário do compositor gaúcho, autor de marchinhas de carnaval a sambas-canções trágicos. Foi com uma música de Lupicínio, ‘Se Acaso Você Chegasse’, escrita em parceria com Felisberto Martins, o primeiro single da cantora, que Elza se lançou e fez sucesso, na década de 1960.

O show desta sexta é a segunda das três datas marcadas para este final de semana no Sesc Santana, com outra apresentação no sábado (12), também às 21h, e todos os ingressos esgotados. Mas não é a primeira vez que a carioca canta o repertório dedicado ao gaúcho. Elza já apresentou no Teatro Rival, no Rio, e no Sesc Pinheiros, em São paulo, o repertório do que já chamou, brincando, de Elza Soares Canta e Chora Lupicínio, pela carga emocional que as músicas lhe representam. Com direção musical do saxofonista Eduardo Neves, ela canta versões modernas de suas canções, com roupagem de jazz. Entre o repertório, clássicos da dor de cotovelo - expressão popularizada por seus sambas - como Esses Moços (Pobres Moços) e Nunca, além de Nervos de Aço, famoso na voz do sambista Paulinho da Viola.

ELZA SOARES CANTA LUPICÍNIO RODRIGUES

Sesc Santana. Avenida Luiz Dumont Villares, 579, tel. 2971-8700.

Ingressos: de R$ 8 a R$ 40.