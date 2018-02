Elvis volta ao topo das paradas britânicas

O rei do rock, Elvis Presley, voltou ao topo das paradas britânicas nesta sexta-feira, 6, com um álbum em que sua voz é acompanhada pela Royal Philharmonic Orchestra.

If I Can Dream deu ao falecido cantor americano sua 12º liderança no ranking dos álbuns mais vendidos do Reino Unido, tornando-se o solista masculino que mais vezes conseguiu o feito.

Elvis e Madonna estão empatados no segundo lugar desta lista, atrás dos Beatles, com 15 álbuns em primeiro lugar das paradas, segundo o Official Charts Company, organismo encarregado de preparar listas de vendas.

O álbum combina canções pouco conhecidas do rei, mas ideais para o acompanhamento com orquestra, assim como sucessos como It's Now Or Never, You've Lost That Loving Feeling, Bridge Over Troubled Water, Can't Help Falling In Love, In The Ghetto, How Great Thou Art e An American Trilogy.

As 14 canções abrangem toda a carreira do cantor, iniciada no começo dos anos 1950 e encerrada com a sua morte, aos 42 anos, em 1977