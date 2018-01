Elvis "reaparece" em comercial britânico Um comercial da Rádio 2 da BBC da Grã-Bretanha que mostra Elvis Presley ao lado de músicos da atualidade está fazendo tanto sucesso que uma versão online já foi acessada 13 mil vezes. No vídeo, mostrado na TV do país, o rei do rock aparece ao lado de cantores como Stevie Wonder, Cheryl Crow e das Sugababes, uma das bandas britânicas de maior sucesso da atualidade. Para colocar juntos músicos que viveram em épocas tão diferentes, os produtores mixaram imagens de outros shows com as de um concerto feito por Elvis em 1973. Apenas as Sugababes foram filmadas especialmente para o comercial. Vinte e cinco pessoas trabalharam durante seis meses para produzir o comercial.