Elvis Costello vai lançar álbum acústico

"Sugarcane", que será lançado em 2 de junho pela Hear Music, foi produzido por T Bone Burnett e gravado durante três dias no estúdio Sound Emporium, em Nashville. Costello e Burnett já trabalharam juntos em "King of America e em "Spide", de 1989.

A banda de Costello no álbum inclui músicos de bluegrass e country tradicional como Jerry Douglas (violão Dobro), Stuart Duncan (rabeca), Mike Compton (bandolim), Jeff Taylo (acordeão) e Dennis Crouch (contrabaixo). Emmylou Harris canta uma canção, e Burnett acrescenta o som de sua guitarra elétrica Kay a várias faixas. É o único som amplificado no álbum.

Dez das faixas são composições novas de Costello, incluindo duas escritas em colaboração com Burnett. Uma delas, " I Felt The Chill", foi escrita por Costello e Loretta Lynn, e duas canções -- "Hidden Same" e "Boom Chicka Boom" -- foram escritas originalmente por Costello para Johnny Cash.

Reuters/Billboard