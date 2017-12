Elton John vai receber US$ 500 mil por show em Copacabana O músico britânico Elton John receberá US$ 500 mil pelo show que fará no dia 20 de janeiro de 2007 na praia de Copacabana, segundo informaram os organizadores do evento. São esperadas cerca de 500 mil pessoas para o show da turnê "The Red Piano", que será gratuito. O cantor, de 59 anos, não fez exigências excêntricas para sua curta visita ao Brasil, que começa em 18 de janeiro e termina um dia após o show de duas horas e 40 minutos de duração. Elton John, que evita os vôos comerciais, chegará ao Brasil em um avião particular. No entanto, todo o equipamento usado na apresentação, inclusive o famoso piano vermelho do cantor, será transportado por uma companhia aérea, diz Walter Guimarães, representante da empresa Audiorama. Elton John vai se apresentar em Copacabana um ano após o show histórico dos Rolling Stones para mais de um milhão de pessoas na mesma praia, realizado em janeiro deste ano. A Audiorama, que fechou o contrato com o cantor nos Estados Unidos, estima que os custos do espetáculo não devem ultrapassar os US$ 4,7 milhões gastos com a apresentação dos Stones. Está negociando a vinda do cantor, que veio ao Brasil pela última vez em 1995, a Prefeitura do Rio de Janeiro.