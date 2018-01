Elton John vai colocar seu catálogo musical integral online Mais de 30 álbuns de Elton John serão disponibilizados para download digital ainda este mês, anunciou o cantor nesta quarta-feira, 21. É primeira vez que a íntegra do catálogo do cantor, com mais de 400 faixas, será disponibilizada online. John, de 59 anos, que vendeu mais de 200 milhões de cópias de seus discos numa carreira que dura mais de 40 anos, já lançou alguns de seus trabalhos mais recentes online nos Estados Unidos. O astro disse que não é de hoje que ele queria que "toda sua música" estivesse na web, mas foi preciso tempo para preparar o catálogo inteiro. "Sei que o catálogo - não apenas os sucessos - precisava de cuidado e atenção para poder ser lançado desta maneira", disse ele em comunicado à imprensa. "Agora que isso está finalmente acontecendo, estou satisfeito pelos fãs." O catálogo estará disponível exclusivamente pelo serviço iTunes, da Apple, entre o dia 26 e 30 de abril, quando então passará a ser oferecido também através de outros serviços de download legais. O catálogo inclui seu álbum de estréia, Empty Sky, de 1969, Goodbye Yellow Brick Road e músicas como Tiny Dancer, Your Song e Candle in the Wind. A iniciativa vai coincidir com o 60.º aniversário do cantor e compositor e com o lançamento global em formatos digital e físico de uma nova compilação de sua obra em 18 faixas Rocket Man - The Definitive Hits, da gravadora Mercury Records, que pertence ao Universal Music Group. Mais novidades Elton John também vai lançar alguns de seus maiores sucessos como toques de telefone celular e uma seleção de videoclipes por meio de serviços musicais digitais, incluindo o dueto Don´t Go Breaking My Heart, que cantou com Kiki Dee. Em janeiro, entraram em vigor na Grã-Bretanha novas normas que permite que qualquer canção possa entrar para as paradas de sucesso, independentemente do ano em que foi criada ou da existência de uma cópia nas lojas de música. Isso significa que, se John vender downloads suficientes, ele pode voltar a figurar nas paradas com canções antigas. "O mundo mudou muito desde que a Philips Records lançou meu primeiro single num disco de vinil de sete polegadas, há 39 anos", comentou o cantor. O catálogo de Elton John pertence ao Universal Music Group, que faz parte do conglomerado francês Vivendi.