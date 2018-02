Elton John quer manter temperatura de Fortaleza a 19 °C

O cantor britânico Elton John só se apresenta, no próximo dia 26, na Arena Castelão, em Fortaleza, encerrando a turnê Follow the Yellow Brick Road, de quatro shows no Brasil, com uma grande condição: que o estádio seja climatizado a 19 °C. Em todas as áreas por onde o artista vai passar, a temperatura não pode passar dos 19 graus. Ontem, a temperatura ambiente da Arena Castelão era de 35 °C.

Apesar de essa será a principal exigência, o cantor elencou ainda mais três condições. Uma é um telão para assistir no camarim a canais esportivos. Exigiu também que a produção do espetáculo crie o que ele chama de espaço “Elton John Hospitality”. É uma sala de visitas com ornamentação de plantas naturais com pelo menos 1,8 m cada e que elas sejam exclusivamente palmeiras e fícus. Para comer, Elton John solicitou saladas de frutas e legumes, sopas vegetariana. Ele descartou qualquer proteína animal.

Para o show estão colocados a venda 40 mil ingressos. Já estão esgotados bilhetes para dois setores: gramado cadeira ouro (R$ 600) e plateia inferior direita (R$ 140). Há ingressos ainda para gramado cadeira prata (R$ 460), gramado cadeira bronze (R$ 360), camarote vip open bar (R$ 500), camarote privativo (R$ 800), plateia inferior esquerda (R$ 140), plateia superior especial (R$ 300), plateia superior esquerda (R$ 110) e plateia superior direita (R$ 110).

A Follow the Yellow Brick Road Brasil começa pelo Rio de Janeiro, no HSBC Arena, no próximo dia 19. Depois, segue para Goiânia (GO), no estádio Serra Dourada, no dia 21; para Salvador, na Itaipava Arena Fonte Nova, em 22 de fevereiro; e termina em Fortaleza, na Arena Castelão, no dia 26 de fevereiro.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Rio de Janeiro - 19 de fevereiro, às 22h

HSBC Arena (Avenida Embaixador Abelardo Bueno)

Ingressos: R$ 180 a R$ 460

http://www.ingressorapido.com.br/Evento.aspx?ID=31792

Goiânia - dia 21 de fevereiro, às 21h

Serra Dourada

Ingressos: R$ 184 a R$ 690

http://www.ticmix.com/?code=1&id=1062

Salvador - dia 22 de fevereiro, às 22h

Itaipava Arena Fonte Nova (Ladeira da Fonte das Pedras, s/nº)

Ingressos: de R$ 60 a R$ 750

https://www.bilheteriavirtual.com.br/

Fortaleza - dia 26 de fevereiro, às 21h30

Arena Castelão (Avenida Alberto Craveiro, 2.901)

Ingressos: de R$ 160 a R$ 700

https://www.bilheteriavirtual.com.br/comprar.php?eve_cod=629&evento=elton-john