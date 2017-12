Elton John quer gravar álbum de hip hop O cantor e compositor britânico Elton John anunciou que está planejando gravar um álbum de hip hop. Em entrevista ao site da revista "Rolling Stone", ele disse esperar contar com a colaboração de estrelas do gênero, como Dr. Dre, Snoop Dogg e Kanye West. "Quero colocar minhas letras e melodias na batida do hip hop", afirmou o cantor, de 59 anos. "Pode ficar um desastre ou pode ficar fantástico - só vou saber se tentar", disse. Baladas "Quero trabalhar com Pharrell, Snoop, Kanye, Eminem... e ver no que dá", contou John. O músico é famoso por suas baladas românticas, como "Candle in the Wind", um recorde de vendas. Até hoje, sua única incursão pelo mundo do hip hop foi uma apresentação ao lado de Eminem, na entrega do prêmio Grammy, em 2001. O próximo álbum de Elton John, "The Capitain and the Kid", será lançado em setembro. Cantor fará show na Praia de Copacabana Elton John vai fazer um show na praia de Copacabana, de graça, em 2007, no mesmo esquema da apresentação gigante dos Rolling Stones. O megastar já esteve no Brasil em novembro de 1995 e fez shows em São Paulo e no Rio de Janeiro, durante sua turnê "Made in England".