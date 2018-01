Elton John, partidário de Hillary, lamenta misoginia dos EUA O popstar britânico Elton John disse na quarta-feira ficar espantado com a misoginia de alguns setores dos Estados Unidos e que espera que isso não impeça Hillary Clinton de chegar à Presidência do país. O músico cantou em um evento para arrecadar fundos para a campanha da pré-candidata democrata Hillary, em Nova York. No evento, que segundo a direção da campanha de Hillary levantou 2,5 milhões de dólares, Elton John disse que não há ninguém mais qualificado que ela para conduzir os EUA para a próxima era. "Isto dito, nunca deixo de me espantar com a atitude misógina de algumas pessoas neste país. E digo: ao inferno com elas", disse o cantor, suscitando aplausos do público que lotou o Radio City Music Hall, em Manhattan. "Estou aqui esta noite para fazer música, mas também, o que é mais importante, estou aqui como alguém que vem do exterior e passa bastante tempo nos EUA, estando extremamente interessado em seu processo político porque ele afeta o mundo inteiro." "Sempre fui partidário de Hillary", disse ele. Quando o apresentou ao público, Hillary lembrou que Elton John cantou em um jantar de Estado na Casa Branca, quando seu marido Bill Clinton era presidente. A senadora de Nova York, que disputa com o senador Barack Obama a candidatura pelo Partido Democrata, prometeu levar sua batalha pela indicação democrata até o final do processo das primárias, dizendo que todos os Estados devem ter sua chance de opinar. Hillary disse que não sabe cantar, mas que "o que quero que vocês saibam é que ainda estou em pé" ("I'm Still Standing", título de uma canção de Elton John). O músico abriu sua apresentação com a faixa "Your Song" e também cantou, entre outros sucessos, "Daniel" e "Rocket Man".