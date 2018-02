Elton John lidera parada britânica pela 1ª vez em 22 anos

LONDRES - O álbum de Elton John alcançou sua primeira posição número 1 nas paradas britânicas em 22 anos, com uma reedição eletrônica de suas canções de sucesso, enquanto a banda Florence and the Machine escalou para o primeiro lugar nas paradas de singles pela segunda semana consecutiva, afirmou a Official UK Charts Company, no domingo, 22.

John uniu-se à dupla australiana de eletrônico Pnau para a canção Good Morning To The Night, dando a sua coletânea dos anos 70 uma atmosfera moderna de verão. O título do álbum também é o nome da faixa principal, que se tornou a canção oficial dos Jogos Olímpicos de Londres.

Em outro lugar do topo das paradas de álbuns, Overexposed, do Maroon 5, subiu uma posição para o segundo lugar, enquanto o rapper norte-americano Nas fez sua estreia nos 10 primeiros lugares das paradas britânicas com Life is Good, que entrou direto no oitavo lugar.

A segunda semana da cantora Florence Welch no topo da parada de singles, com Spectrum, pode oferecer a ela algum consolo após ter sido forçada a cancelar alguns grandes shows europeus devido a danos em suas cordas vocais.

A finalista do programa de talentos X-Factor Misha B foi a maior novidade desta semana na lista de singles, com Home Run aparecendo em 11o lugar.