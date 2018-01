Elton John leiloa seu guarda-roupa pela luta contra aids O cantor britânico Elton John decidiu leiloar parte de seu célebre guarda-roupa para colaborar com a luta contra a Aids. Por volta de 10 mil peças de roupas de Elton John e de seu companheiro, o desenhista David Furnish, serão apresentadas de 11 a 15 de abril no centro Rockefeller de Nova York. Todo dinheiro arrecadado com as vendas será destinado para a fundação que o cantor mantém para ajudar na luta contra o vírus do HIV. No mês passado, o músico colocou à venda na página de leilões pela internet, eBay, seu famoso piano de cauda "Fiona", também para arrecadar dinheiro para a sua fundação. Matéria alterada às 12h11