Elton John já tem data definida para show em Copacabana Depois do show histórico dos Rolling Stones para mais de um milhão de pessoas na praia de Copacabana, em janeiro deste ano, é a vez de Elton John. Está confirmado: em 20 de janeiro, o cantor britânico se apresenta no mesmo local, segundo sua assessoria de imprensa. Cerca de 500 mil pessoas deverão assistir ao show The Red Piano de Elton John, que veio ao Brasil pela última vez em 1995. Estão negociando a vinda do cantor a Prefeitura, a Produtora Internacional e a Produtora Nacional. Atualmente, de acordo com a assessoria, elaboram uma minuta de contrato a ser aprovada pelo Manager do cantor e seus advogados.