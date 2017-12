Elton John faz show surpresa com Lady Gaga em Los Angeles

Elton John presenteou no sábado, 27, milhares de fãs com um show surpresa em West Hollywood, em Los Angeles, com a diva Lady Gaga como convidada.

O astro britânico cantou em um estacionamento do que antigamente era a loja de discos Tower Records, de Los Angeles, como um gesto de agradecimento à cidade por acolher uma festa na qual serão arrecadadas contribuições para sua fundação de lutra contra a aids.

O músico de 66 anos esperou até sexta-feira à tarde para anunciar seu show gratuito, a fim de limitar o público, segundo o jornal The Los Angeles Times.

Durante a apresentação, que durou 70 minutos, Elton John cantou um duo com Lady Gaga.

Milhares de pessoas se apinharam no estacionamento e nas ruas próximas e muitos puderam ver o show da janela de suas casas.