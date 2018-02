Elton John exige número certo de cada flor em camarim

O cantor, compositor e pianista inglês Elton John - que toca neste sábado, 17, em São Paulo e segunda-feira no Rio de Janeiro - exigiu da decoração de seu camarim em Santiago um número certo de cada flor e até o tamanho de seus talos, informou o jornal chileno La Tercera. Elton John se apresenta na capital chilena no próximo dia 24. Veja também: Show do cantor Elton John será transmitido pela TV Segundo o jornal, ele pediu bonsais ou palmeiras, cinco rosas ou orquídeas cor-de-rosa e outras duas brancas, especificando que os talos das flores não devem ter espinhos nem folhas e devem medir exatamente 11 centímetros. O músico, reconhecido fã de adornos florais e que em mais de 40 anos de carreira vendeu 250 milhões de discos, chegará ao Chile no mesmo dia do show, procedente de Buenos Aires, e segue depois para a Venezuela. O gosto de Elton John por flores rendeu até um livro, "Elton John's flower fantasies: an intimate tour of his houses and garden" (As fantasias florais de Elton John: um tour íntimo por suas casas e jardim). Com 120 fotografias, o livro, assinado por Caroline Cass, mostra as decorações das duas mansões que tem na Inglaterra e de suas casas em Atlanta (EUA.), Nice (França) e Veneza (Itália).