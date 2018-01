Elton John escreve autobiografia ‘sem restrições’

Elton John está escrevendo sua autobiografia “sem restrições”, segundo informou o jornal The New York Times. O livro chega às prateleiras em 2019.

“Não sou conhecido por ser uma pessoa nostálgica”, disse John em uma declaração enviada à imprensa internacional. “Pelo contrário, sou normalmente acusado de só olhar para frente, para meu próximo show ou meu próximo projeto. Então, tem sido uma surpresa perceber o quanto catártico está sendo o processo de escrever as minhas memórias. Ao olhar para trás, percebi a vida louca que tive o privilégio de viver.”

John escreve o livro, cujo título ainda será anunciado, com o jornalista especializado em música Alexis Petridis. “Eu cresci em um período de extraordinária mudança no mundo. E tive a honra de trabalhar com muitas das pessoas que estavam no coração dessas mudanças todas.

Em fevereiro deste ano, John lançou seu 33º disco, Wonderful Crazy Night.