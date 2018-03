Elton John e Rihanna trocam horários dos shows no primeiro dia do Rock in Rio

A produção do Rock in Rio informou por meio de seu Twitter oficial que o cantor Elton John e a cantora Rihanna trocaram o horário das apresentações desta sexta-feira, 23, no Rock in Rio. O motivo da alteração não foi informado. Os horários das outras atrações foram mantidos.

O show de abertura terá Titãs e Os Paralamas do Sucesso com participação especial de Milton Nascimento e Maria Gadú e Orquestra Sinfônica Brasileira como convidados. Na sequência sobem ao palco Claudia Leitte, Katy Perry, Elton John e Rihanna.

O Rock in Rio volta ao Brasil dez anos depois da última edição, em 2001. Com ingressos esgotados para os sete dias de shows, a quarta edição do festival em terras brasileiras deve reunir 700 mil espectadores na Cidade do Rock. O espaço, localizado na Barra da Tijuca, compreende uma área de 150 mil m² formada por dois palcos, uma tenda eletrônica e até uma rua cenográfica inspirada na cidade de Nova Orleans, berço do jazz nos EUA.

Quatro espaços destinados aos shows foram montados para abarcar uma centena de atrações nos dias 23, 24, 25, 29 e 30 de setembro, 1 e 2 de outubro.