Elton John confirma shows no Brasil

Foi confirmada pelos promotores uma apresentação do cantor britânico Elton John em Goiânia em 2014. O show está previsto para o dia 21 de fevereiro no Estádio Serra Dourada (mesmo local que o ex-beatle Paul McCartney cantou para 40 mil pessoas, em maio), segundo informou a assessoria Palavra Comunicação.

Elton John lançou em setembro o disco The Diving Board, seu primeiro álbum de estúdio em 7 anos. Foi produzido por uma lenda da guitarra, o bluesman T-Bone Burnett, e tem 12 canções com letras de seu parceiro de longo tempo, Bernie Taupin.

Segundo os goianos, a turnê de Elton John começará em Fortaleza, e passará também por Rio de Janeiro e Salvador. Há exatamente um ano, o cantor passou pelo Brasil. Cantou no Jockey Club de São Paulo para cerca de 11 mil pessoas, apresentando a turnê 40th anniversary of the Rocket Man, com shows também em Porto Alegre, Brasília e Belo Horizonte.