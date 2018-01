Elton John comemora 60 anos com show em Nova York O cantor britânico Elton John comemorou seu aniversário de 60 anos no Madison Square Garden no domingo, 25, relembrando o Beatle John Lennon e aumentando o seu próprio recorde de apresentações no famoso local em Nova York. Usando óculos cor-de-rosa e casaca preta, John sentou-se em frente ao piano e tocou mais de 30 sucessos de sua carreira de décadas. Ele começou com Sixty Years On, depois de uma introdução feita pelo ex-presidente dos Estados Unidos Bill Clinton. John disse ao público, formado por fãs e amigos, incluindo seu parceiro de letras Bernie Taupin, que o Madison Square Garden era a escolha óbvia para celebrar o aniversário, com seu 60.º show no local. "Eu sabia que tinha feito 59 shows aqui e disse que o único lugar onde queria estar era o Madison Square Garden, em Nova York", disse, antes de agradecer a multidão pela "lealdade, amor e apoio", em show de três horas. Ele relembrou duas apresentações memoráveis no local -- quando tocou depois dos ataques de 11 de setembro, e novembro de 1974, quando John Lennon subiu com ele no palco no que foi a última aparição do Beatle em um show. "Nunca ouvi uma recepção como aquela para alguém na minha vida", disse, contando como ainda lamenta a morte de Lennon. "É muito difícil para mim cantar isso em qualquer outro lugar", disse ele ao público, antes de começar "Empty Garden", com a letra "Oh, hey, hey, Johnny can´t you come out to play?" - música que ele e Taupin fizeram em homenagem a Lennon depois do assassinato. Taupin subiu ao palco com os comediantes Whoopi Goldberg e Robin Williams para cantar "Parabéns a você", dizendo ao público que "não há ninguém que eu respeite e ame mais do que ele". John disse que sem Taupin "não estaríamos aqui nesta noite, porque as palavras sempre vêm primeiro". Em seguida, tocou o sucesso Daniel, de 1973. O público cantou junto muitas músicas, como Honky Cat, Bennie and the Jets, Rocket Man, Sad Songs Say So Much e I Guess That´s Why They Call It The Blues. John não usou roupas e perucas que se tornaram suas marcas registradas. John, nascido Reginald Dwight, vem manifestando-se cada vez mais contra a homofobia desde a cerimônia de união civil, em dezembro de 2005, com David Furnish. Ele dedicou a música Something About The Way You Look Tonight a Furnish. O show terminou com Your Song, seu primeiro sucesso, em 1971, na carreira em que vendeu mais de 200 milhões de álbuns no mundo.