Elton John apresenta clássicos da carreira em show em São Paulo

Elton John ignorou o vento forte que anunciava chuva uma hora antes do início do show e fez uma entrada de peso em sua primeira apresentação da turnê Rocket Man, nesta quarta-feira, no Jockey Club de São Paulo. Não choveu e Elton, que surgiu no palco pontualmente às 20h30, parecia em casa ao lado de seus escudeiros, o guitarrista David Johnston, o baterista Nigel Olsson e outros nove músicos.

A abertura da noite com The Bitch is Back (algo como A Prostituta está de volta) soou uma autoironia, já que o próprio Elton faz piada sobre sua homossexualidade. Na sequência, apresentou Bernie and the Jets para uma plateia sentada.

Em show previsto para durar pouco mais de duas horas, o cantor mostrou suas canções mais conhecidas, como Tiny Dancer, Candle in The Wind, Daniel, Crocodile Rock, Your Song e Believe (do álbum Made in England, de 1995), que surpreendentemente revelou ser sua preferida.

Elton segue agora para Porto Alegre, onde se apresenta dia 5 de março, e de lá segue para Belo Horizonte e Brasília.