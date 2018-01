Elton John anuncia que lançará coletânea com grandes sucessos em novembro

O músico britânico Elton John lançará no dia 10 de novembro a "coletânea definitiva" dos grandes sucessos de sua carreira, que se chamará Diamonds, segundo anunciou nesta sexta-feira, 29, a gravadora Universal Music.

O álbum reúne as músicas mais emblemáticas do artista inglês, incluindo Rocket Man, inspirada em um conto de Ray Bradbury, e Candle In The Wind, que dedicou à princesa Diana após sua morte, ambas escritas em parceria com Bernie Taupin.

A publicação de Diamonds coincide com o 50° aniversário da associação artística de John e Taupin, dois criadores que cruzaram suas carreiras profissionais em 1967 graças a um anúncio em uma revista musical que buscava compositores.

O novo disco de grandes sucessos contém, além disso, Your Song, uma das canções que impulsionou Elton John à fama em 1971.

O cantor e pianista, que publicou em 2013 seu último álbum de estúdio, The Diving Board, conseguiu colocar suas músicas no topo das listas de sucessos durante várias décadas.

"O seu legado não tem rival em termos de longevidade, criatividade e comercialidade", apontou o comunicado da discográfica.

O álbum Diamonds sairá à venda em formato digital e em três formatos físicos. Uma versão de dois CDs com 34 canções, uma caixa de dois LPs de 180 gramas e uma edição limitada de três cds com 17 temas adicionais selecionados pelo músico.