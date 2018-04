Elizabeth Taylor chama funeral de Michael Jackson de 'circo'

Fórum: Morre Michael Jackson, rei do pop

A vencedora de dois prêmios Oscar afirmou, no Twitter, que rejeitou o convite para fazer parte da grande cerimônia que acontece nesta terça-feira, 7, em Los Angeles.

"Me pediram que falasse no Staples Center. Não posso ser parte de um circo público. E não posso garantir que diria algo coerente", afirmou a artista, que era muito próxima do astro.

"Não acho que Michael quisesse que compartilhasse minha dor com milhões de pessoas. Como me sinto, é algo entre nós, não um evento público. Disse que não iria ao Staples Center e certamente não quero chegar a fazer parte de isso. Amava-o demais", disse Elizabeth Taylor, de 77 anos.

A homenagem pública a Michael Jackson começará às 10h em Los Angeles (14h de Brasília).