'Elis - A Musical' homenageia Jair Rodrigues

Como prometido, o elenco do espetáculo Elis - A Musical homenageou Jair Rodrigues na sessão da quinta-feira, no Teatro Alfa, em São Paulo. O momento foi capitaneado por Ícaro Silva, ator que interpreta Jair no musical.

A primeira homenagem aconteceu na cena em que Elis (Laila Garin) e Jair apresentam um pot-pourri de canções marcantes em suas carreiras. Trata-se de um momento alegre e vibrante, especialmente pelo bailado dos atores. Em um dado instante, Ícaro interrompeu a encenação e disse para a plateia: “Peço desculpas, mas eu tinha de parar e dedicar o espetáculo para você, Jair Rodrigues”. Em meio às lágrimas, ele foi aplaudido de pé.

No final do espetáculo, quando os atores agradeciam a presença dos espectadores, foi exibido um vídeo com cenas de quando Ícaro conheceu Jair, em março, no dia da estreia paulistana de Elis. Novamente, a comoção tomou conta do teatro.